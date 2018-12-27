Ödemiş bağış için koştu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin ve lösemi hastası Ayten Oruç için Atatürk İlkokulu'nda kök hücre ve kan bağışı kampanyası, yoğun ilgi nedeniyle 1 gün uzatıldı. Kampanyaya kapsamında 09.00- 18.00 saatleri arasında bağışların kabul edileceği bildirildi.

Ödemiş'te vatandaşlar, ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için seferber olup kan bağışına koştu. İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli bekleyen kızları 3.5 yaşındaki Öykü Arin ve Ödemiş'te yaşayan ve İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ayten Oruç için Atatürk İlkokulu'nda kök hücre ve kan bağışı için stant kuruldu. Sosyal medya üzerinden "Ödemişli Minik Ayten ve Öykü Arin ile birlikte tüm lösemili çocuklara umut olun" çağrıları yapılırken, bu çağrı yanıtsız kalmadı. Atatürk İlkokulu'nun sınıfları adeta kan bağış merkezine dönüştü. Kızılay Ödemiş Kan Merkezi bağışları kabul ederken, oluşan yoğun ilgi sonrası bağış kampanyasının süresi uzatıldı. Kızılay Ödemiş Kan Merkezi'nin yarın (Cuma) da 09.00- 18.00 saatleri arası bağışları kabul edeceği belirtildi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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