Oda Müziği Yarışması ve Festivali başladı

BURSA’da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Oda Müziği Yarışması ve Festivali ‘Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konseriyle başladı. Konsede konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, kültürel çalışmaları da önemsediklerini ifade ederek, ‘’Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Oda Müziği Yarışması ve Festivali de bir hafta boyunca devam edecek’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Goethe Enstitüsü ile birlikte düzenlediği 1’inci Osmangazi Oda Müziği Festivali’ yapıldı. Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalin ilk gününde geleneksel müzik kültürü içindeki ezgileri batı enstrümanıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi, konser verdi. Gurup, konser sonunda dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, konserde yaptığı konuşmada belediye olarak önemli kültür etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile işbirliğinde birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Oda Müziği Yarışması ve Festivali kültürümüzün tanıtımı açısından önemli. Müzik ziyafetinin sunulacağı konserlerde Türkiye’de ve dünyada ses getirmiş önemli gruplarımız yer alacak. Belediye olarak sadece fiziki çalışma değil, aynı zamanda da kültürel etkinliklere de yöneliyoruz. Tüm sanatseverleri etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.

‘EZGİLERİMİZİ DUYURMAYI AMAÇLIYORUZ’

Anadolu Nefesli Beşlisi Flüt Sanatçısı Doç. Cem Önertürk de, yarışmanın Türkiye için önemli bir değer haline gelebileceğini ifade edip, “Türkiye ve dünya arenasında sesimizi duyurmak için çıktığımız bu yolda, hem Türk bestecilere kent müziği için ilham vermeyi, hem de Anadolu’ya ait eserlerimizi herkesin duymasını amaçlıyoruz. Festivalin özellikle yurt dışından gelen katılımcılarla uluslararası bir etkinlik haline gelmesi önceliğimiz olacak.

Osmangazi Belediyesi’ne böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Festival bir hafta boyunca farklı konserlerle devam edecek.

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