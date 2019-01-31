Oda Müziği Festivali’nde Nemeth Quartet rüzgarı

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'da Osmangazi Belediyesi’nin müziğin kültürel zenginliğini sergilemek amacıyla bu yıl birincisini düzenlediği Oda Müziği Yarışması ve Festivali, birbirinden ünlü grupları ağırlamaya devam ediyor.

Tarihi dokusu ile dikkat çeken Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Oda Müziği Yarışması ve Festivali’nin üçüncü gününde Nemeth Quartet rüzgarı esti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser renkli görüntülere sahne olurken, Gülen Ege Serter ve Şenis Aybulus kemanda, Elena Nayman Ünaldı viyolada, Mutlu Varlık Kocaili ise viyolenselde dinleyicilere eşsiz müzik ziyafeti sundu. İsmini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kendilerini müziğe başlatan ve 1995 yılında gerçekleşen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Macar sanatçılar Istvan Nemeth ile Katalin Nemeth’ten alan grup, dünya klasiklerini seslendirdikleri konserde Bursalı müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

İZLEYENLERE BÜYÜLÜ ANLAR YAŞATTILAR

Nemeth Quartet sanatçısı Gülen Ege Serter, organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Böylesine güzel bir organizasyonda bizlere yer veren Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Akustik olarak oldukça güzel olan salonda seyircimizle buluşmak, oldukça keyifliydi. Organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Bursa’da bu tür festivallerin düzenlenmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken sanatçı Mutlu Varlık Kocaili de, “Türkiye’de çok az Oda Müziği Festivalleri düzenleniyor. Festival, eğitimini sürdürmekte olan ve profesyonel kariyerlerine devam eden müzisyenler ile tanışmak adına güzel bir buluşma noktası oldu. Bu anlamda festivalde yer aldığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü İsmail Göğüş, konser sonunda müzisyenleri tebrik ederek, hediye verdi.

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