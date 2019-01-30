Oda Müziği Festivali’nde, Borusan Quartet sahne aldı

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 1’incisini düzenlediği Oda Müziği Festivali ve Yarışması’nda Borusan Quartet sanatçıları sahne aldı. Konser sonrası konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, amaçlarının Bursa’yı dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, ‘’Şehrimizin kültürel zenginliğini yansıtan Oda Müziği Festivalimiz’in uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Oda Müziği Festivali ve Yarışması’nnın 2’nci gününde Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde Borusan Quartet sanatçıları Esen Kıvrak, Özgür Bakın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda Borusan Quartet, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

‘AMACIMIZ ŞEHRİMİZİ DÜNYAYA TANITMAK’

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu da konser sonrası yaptığı konuşmada, belediye olarak yıl içerisinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Tarih ve kültürün müzikle, sanatla harmanlandığı kentimizi dünyaya tanıtmak başlıca hedeflerimizdendir. Müziğin evrensel tınılarının yüzyıllar öncesine dayanan tarihi mekanların kubbesinde yükselmesi, dinleyicilerimizin de tecrübeler elde etmesine fırsat sunacak. Şehrimizin kültürel zenginliğini yansıtan Oda Müziği Festivalimiz’in uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI