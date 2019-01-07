Oda genel sekreterlerine eğitim

ANTALYA, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Kemer'de gerçekleştirildi.

AESOB Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Kemer'de bir otelde yapıldı. Toplantıya AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi Adlıhan Dere'nin yanı sıra oda başkanları katıldı. Açılışta konuşan Başkan Dere, oda genel sekreterlerinin odaya gelen esnaf ve sanatkarların ilk karşılaştığı kişiler olduğunu kaydetti. AESOB'a bağlı odaların yaklaşık 80 bin üyesi olduğunu kaydeden Başkan Dere, "Sizlerden özellikle ricam, Ticaret Bakanlığımız, Konfederasyonumuz ve Birliğimizden odalarımıza gelen genelgeler doğrultusunda ve Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde hareket etmeniz. İşlemlerinizi buna göre yürütün" dedi.

Oda başkanlarının eksik veya hatalı işlem yapması halinde genel sekreterlerin aldıkları eğitimlerle onları uyarması gerektiğini anlatan Adlıhan Dere, "Bu nedenle eğitim ve değerlendirme toplantılarını oldukça önemsiyorum. Ayrıca toplantı dışında da, birbirinizle kaynaştığınızı ve çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunuzu görüyorum. Kendi aranızda gerçekleştirdiğiniz bu fikir tartışmaları, düzenlediğimiz eğitimlerin amacına ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.

Başkan Adlıhan Dere'nin konuşmasının ardından Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ergün Ege, ticaret uzmanları Serpil Polat Kılıç, Nazan Zer Irak ve TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş bilgi işlem sistemi, NACE kodları, mevzuat ve muhasebe konularında bilgilendirme yaptı. Toplantıda, esnaf ve sanatkarların odalara yönelik talepleri de dile getirildi.

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