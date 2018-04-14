Oda başkanlarına beraberlik çağrısı

MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (MESOB) Hasan Geriter, birliğe bağlı 17 ilçedeki odaların başkanlarıyla kahvaltıda bir araya getirerek, 6 Mayıs'ta yapılacak birliğin seçimli olağan genel kurul toplantısı öncesi beraberlik çağrısında bulundu.

MESOB Başkanı Hasan Geriter, Birliğe bağlı tüm ilçelerdeki çeşitli meslek gruplarına ait 93 oda başkanıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Başkan Geriter, 1 Ocak-31 Mart arasında 93 odada yapılan seçimli genel kurulların birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde geçtiğini dile getirerek, seçimlerde 18 oda başkanın görevini yeni başkanlara devrettiğini dile getirdi. Yeni başkanları tanıtan Geriter, Türkiye'deki Lokantacılar Odaları arasında ilk kez kadın başkan seçilen Akhisar Lokantacılar Odası Başkanı Pınar Güney ve Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Pınar Akbaş ile de objektiflere poz verdi.

Manisa'daki Birlik seçiminin ise 6 Mayıs'ta gerçekleştirileceğine dikkat çeken Geriter, "Tüm oda başkanlarımızı ve esnafımızı 6 Mayıs'ta yapacağımız genel kurulumuza bekliyorum. Aynı huzur, aynı birliktelik, esnaf ve sanatkara güç verecek bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi değerlendirmek zorundayız. Bu gene kurul bizim şahsımızın değil, 50 bin esnafı temsil eden sizlerin genel kuruludur. Aynı heyecan ve aynı şevkle beraber olarak coşkulu bir şekilde davet ediyorum. Eğer bu birlikteliği korursak daha farklı sorunların üstesinden gelebilme gücüne sahip oluruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Geriter, oda başkanlarıyla birlikte hatıra pozu verdikten sonra basına kapalı olarak toplantı yaptı.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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