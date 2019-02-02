Oda Başkanı Ülgen 3'ncü kez seçildi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yapılan seçimde 3'ncü kez aynı göreve seçildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Salonu'nda, Oda yönetiminin belirlenmesi için seçim yapıldı. Mevcut başkan Ali İhsan Ülgen ile Mustafa Eraslan'ın listeleri yarıştı. Divan başkanlığını Ahmet Sarıca'nın yaptığı seçimde; 35 delegenin 18'inin oyunu alan Ülgen, 3'ncü kez başkan seçildi. Rakibi Mustafa Eraslan ise 17 oyda kaldı. Seçimden sonra konuşma yapan Ülgen, "Destek veren ve vermeyen tüm delege arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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