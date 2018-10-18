Oda başkanı sanayi esnafıyla buluştu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar'ın sanayi esnafının sorunlarını dinlemek amacıyla düzenlediği toplantı oda binasında yapıldı. Toplantıda konuşan Çınar, "Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı girdi fiyatlarının yüksek olması küçük esnafı deprem olmuş da enkazın altında kalmış gibi hissettirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Kur dalgalanmalarının etkisinden en az nasıl etkilenebiliriz' diyerek çözüm üretti. Problemin çözümü, fiyat listesi Antalya il sınırları içerisinde sabitlenerek yapılmıştır" dedi.

Selçuk Çınar, "Dolar artarken yüzde 50 zam yapan firmalar dolar düştüğü vakit fiyatları düşürmekte gecikiyor. Sorun bundan kaynaklanıyor. Küçük esnaf zor durumda kalıyor. Fiyat listesi uygulanırsa sağlıklı olur. Bu kararları herkes birbirlerine anlatsın. Ayrıca sanayi esnafını da ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Söz alan sanayi esnafı da sanayi içerisinde sabit bir fiyatın olmadığını, 600 TL'lik bir işin 900 TL'ye yapıldığını, esnaf arasında büyük farklılıklar olduğunu, standartların belirlenmesinin doğru tespit olduğunu vurguladı.

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