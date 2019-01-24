Öcal ve Dağıstanlı'dan ortak sergi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESSAM ve sanat danışmanı Himmet Öcal ile seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı'nın eserlerinin yer aldığı 'İz' adlı sergi açıldı.

Orkun&Ozan Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kültür ve Turizm Müdürü İl İbrahim Acar yaptı. Açılışa Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğretim üyesi ve görevlileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan galeri işletmecisi ressam ve sanat danışmanı Himmet Öcal, Tufan Dağıstanlı ile 41 yıl önce tanıştıklarını, arkadaş, dost olduklarını, ailece görüştüklerini, sanatın içinde hep var olduklarını, Antalya'nın kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak için yoğun çaba gösterdik söyledi.

Seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı da Himmet Öcal ile 41 yıldır sanat eserleri ürettiklerini, hayalindeki kuşları seramikle canlandırdığını anlattı.

Vali Münir Karaloğlu ise iki değerli sanatçının ortak sergisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. "Kültür-sanat ne kadar canlı tutulur ise şehirlerdeki yaşam kalitesi de yükselir" diyen Vali Karaloğlu, "Sanatçılarımız ve eserleri bizim için önemlidir. Öcal-Dağıstanlı ikilisine başarılarının devamını, dostluklarının sürmesini diliyorum, yeni 'İzler' bekliyoruz" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı da belediye başkanlığı yaptığı dönemde kültür- sanata önem verdiklerini, Antalyalı sanatçıların düşüncelerinden, fikirlerinden hep yararlandıklarını, Himmet Öcal ile Tufan Dağıstanlı'nın şehrin kültür-sanat yaşamına çok ciddi katkılarda bulunduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, sergilenen soyut resim ve seramik çalışması kuş figürlerini inceledi, eser sahipleri Himmet Öcal ile Tufan Dağıstanlı da bilgi aldı. Karaloğlu, davetlilerle de bir süre sanat üzerine sohbet etti.

Himmet Öcal-Tufan Dağıstanlı ikilisinin sergisi, 9 Mart Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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