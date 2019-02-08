Ocak'ta 223 araç sürücüsüne 42 bin 538 lira ceza kesildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ocak ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 223 araca 42 bin 538 lira para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından, 33 servis aracına 13 bin 995 lira, abartı egzozdan 13 araca 3 bin 55 lira, engelli yerine parktan 59 araca 12 bin 744 lira ve çift sıra park eden 118 araca 12 bin 744 lira olmak üzere toplam 223 araca 42 bin 538 lira para cezası tatbik edildiği belirtildi. Ayrıca 95 araç, 41 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiğinin belirtildiği açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI