ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin kent hayatına yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi Ocak programı belli oldu.

Kasım ve Aralıkta 22 ayrı etkinlikte 15 bin sanatseverin akın ettiği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yeni yılın ilk etkinliği, ressam Hayati Misman'in 50'nci sanat yılı anısına açacağı sergi olacak. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri'nin desteğiyle gerçekleşecek sergide ünlü ressamın resim, heykel ve gravürlerinden oluşan eserleri yer alacak. 11 Ocak Cuma saat 17.30'da açılacak sergi 3 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ocak ayı programı Graham Farrow'in yazdığı Emre Kınay'ın yönetmenliğini yaptığı 'Yüzleşme' adlı tiyatro oyunuyla devam edecek. Oyun 14 Ocak Pazartesi saat 20.00'de sahnelenecek.

MURATPAŞA'DA SANAT VAR ETKİNLİKLERİ

Ayın 3'üncü programı ise Muratpaşa Belediyesi'nin 'Muratpaşa'da Sanat Var' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 19 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla Avrupa ve Osmanlı Barok Dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Yine Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında Ataol Behramoğlu'nun yazdığı müzikli gösteri 'Bebeklerin Ulusu Yok' sahnelenecek. Oyun, 25 Ocak Cuma saat 20.00'de.

SAHNEDE HALDUN DORMEN

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ay 26 Ocak'ta İlyas Yalçıntaş'ın 'Akustik Konser'iyle devam ederken ocak ayı programı kapanışında Türk tiyatrosunun dev isimlerinden Haldun Dormen sahne alacak. Dormen'in başrolünü oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri 'Kibarlık Budalası' 28 Ocak'ta Antalyalı sanatseverle buluşacak. Dormen'in 9'uncu yılına giren oyunu saat 20.30'da sahnelenecek.

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