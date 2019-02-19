Ocak ayında Yalova’da 698 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü (TÜİK), Ocak 2019 illere göre konut satış istatistiklerini açıkladı. Yalova’da 2019 Ocak ayında 698 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2019 YILI OCAK AYINDA 4 BİN 733 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Ocak ayında konut satışı, Kocaeli’nde bin 955, Sakarya'da bin 198, Düzce'de 500, Bolu'da 382 ve Yalova'da 698 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2019 YILI OCAK AYINDA 3 BİN 168 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019'da ilk sırayı bin 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 605 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.



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