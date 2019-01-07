Obeziteyle mücadelede yeni akım; mide botoksu

NORVEÇLİ bilim insanlarının 2004 yılından bu yana çeşitli denemeler sonucunda kilo vermede olumlu etkilerine dair onay verdikleri mide botoksu uygulaması Türkiye’de de yaygınlaşıyor. Uygulamayı Antalya'da ilk hayata geçiren isimlerden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kutbettin Altun, mide botoksunun 15 dakika gibi kısa bir sürede yapılması, hastanede yatış gerektirmemesi ve hastanın sosyal yaşamına hemen dönebilmesi gibi avantajları olduğunu söyledi.

Çağın rahatsızlığı olarak adlandırılan obezite; şeker hastalığı, hipertansiyon ve metabolik sendrom gibi hastalıkların yanı sıra dejeneratif eklem hastalıkları, bel ağrısı, uyku apnesi, hiperlipidemi hiperkolestrolemi, astım, kalp aritmileri, sağ kalp yetmezliği, migren, varis ülserleri, derin ven trombozu, kısırlık, depresyon ve rahim, kolon, meme ve prostat kanserleriyle ilişkilendiriliyor.

Özel Olimpos Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kutbettin Altun, "Bu hastalığın ve sonradan ortaya çıkabilecek ve devlet bütçelerine ciddi maliyetlere sebep olabilecek yandaş hastalıkların önlenmesi için ciddi çabalar mevcuttur. Kilo vermede diyet ve iştah kesici ilaçlar sıklıkla kullanılan yöntemlerdir ama maalesef başarı şansları son derece düşük" dedi.

EN ETKİLİ CERRAHİ GİRİŞİM

Son yıllarda tüp mide ve gastrik by pass gibi laparoskopik yöntemle yapılan cerrahi girişimlerin haklı olarak çok popüler olmuş ve obezitenin kontrolünde dünya çapında kabul gördüğünü açıklayan Dr. Altun, halen obezitenin kontrolünde en etkili yöntemin cerrahi girişim olduğunu kaydetti. Etkinliğine rağmen obezite hastalarının, cerrahi tedaviyi tercih etme noktasında oldukça çekingen davrandığını belirten Dr. Altun, "Son yıllarda cerrahi yönteme bir alternatif olmasa da, risk içermemesi ve kolay uygulanabilir bir yöntem olması nedeniyle mide duvarına uygulanan mide botoksu, kilo vermede kullanılan bir diğer yöntem olarak kabul gördü" dedi.

Bu yöntemde endoskopik olarak mide duvarına 'Botilinum Toxin A' enjekte edildiğini söyleyen Dr. Kutbettin Altun, "Botoks, midedeki kas sinir kavşağında iletimden sorumlu maddeyi bloke eder, bu da iştah kaybına ve tokluk hissi oluşmasına yol açar" diye konuştu.

10 DAKİKADA UYGULANIYOR

Operasyonun 10 dakikada endoskopik olarak uygulandığını ifade eden Dr. Altun, "Hasta bu esnada hafif anestezi altında uyur ve işlem sonrası hemen uyanır, yarım saat sonra beslenebilir. Hastadan istenen 10 gün boyunca sulu gıdalarla beslenmektir. Ayrıca diyetisyen takibi ve günlük düzenli egzersiz mutlaka önerilir. Toksinin etkisi 4-6 ay arası sürer, ardından kaybolur, isteyen hastalara tekrar uygulanabilir. Buradaki asıl amaç hastaya ihitiyacı kadar yeme alışkanlığını kazandırmaktır. Bu 4-6 aylık sürede iştah azalacağından ve erken tokluk hissi oluşacağından hastanın diyetine uyması kolaylaşacak ve kilo verecektir" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞIYOR

Botoks genellikle cilt kırışıklıların giderilmesinde kullanılıyor. Yanı sıra bazı nörolojik rahatsızlıklarda da kullanım alanı bulan botoks, son 10-15 yıldır da bariatrik bir girişim olarak mideye de uygulanmaya başlandı. 2004 yılından itibaren hayvanlar üzerinde deneysel amaçlı olarak kullanılan yöntem son zamanlarda Norveç, Kore, ABD gibi ülkelerde insanlar üzerinde zayıflatma amacıyla uygulandı ve pozitif sonuçlar alındı. Son bir yıldır da Türkiye'de hızla yaygınlaştı. Mideye yapılan botoks enjeksiyonları ile 4-6 ayda yaklaşık 4- 20 kilo kaybedilebildiği ileri sürülüyor.

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