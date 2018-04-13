Obezite uyarısı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Karaca, obezitenin birçok hastalığı beraberinde getirdiğini belirterek, fazla kilolar konusunda uyarıda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Karaca, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre obezite sıklığının erkeklerde yüzde 15.2 kadınlarda ise yüzde 23.9 olduğunu söyledi. Kadınların yüzde 30.1'i'nin obez öncesi iken, erkeklerde bu oranın yüzde 38.9'a ulaştığını belirtti. Obezitenin şeker, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getirdiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Karaca, beden kitle indeksi 30'un üzerinde olanların obez olarak değerlendirildiğini, bunun yanı sıra bel çevresinin de önemli bir ölçüt olduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Karaca, kadınlarda 88, erkeklerde ise 102 santimetreden geniş bel çevresinin obezite habercisi olabildiğini belirterek, hızlı ve zahmetsiz sonuç alındığı için ameliyata yönelişin hızlandığını, ancak zayıflamada ameliyatın son çare olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Diyet, egzersiz, psikoterapi ve ilaç tedavileri ile yanıt alamayan hastalar için ameliyat uygulanabileceğine değinen Yrd. Doç. Dr. Karaca, şunları söyledi:

"Hızlı ve zahmetsiz sonuç alındığı için ameliyat giderek daha çok hasta tarafından tercih ediliyor. Ancak potansiyel riskler göz ardı ediliyor. Ameliyat diğer yöntemlerle fayda görmeyen, beden kitle indeksi 40'ın üzerindekilerle indeksi 35'in üzerinde olup obeziteye bağlı en az bir ek hastalığı olan kişiler için uygundur. Ameliyat kilo kaybını sağlasa da bu bedelsiz değildir. Ameliyat vücuda ciddi bir metabolik yük getirir. Ameliyat sonrası takip hayati öneme sahiptir. Mide dikişlerinden kaçak, kanama ve enfeksiyon gibi doğrudan ameliyatın tekniğiyle ilgili sorunlar olabilir. Bunun yanı sıra gıda alımında güçlük, vitamin ve mineral yetmezlikleri, kansızlık, kemik erimesi, beslenme yetersizliği, safra kesesi taşı gibi ameliyatın uzun dönem sonuçları ile ilgili de olabilir."

Ameliyat sonrası hastaların mutlaka proteinden zengin ama yağdan fakir bir diyetle beslenmesi gerektiğine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Karaca, iyi çiğnenebilen hazmı kolay gıdaların tercih edilmesini tavsiye etti.

İZMİR, ()

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