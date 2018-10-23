Obezite ameliyatından korkanlara, 'Mide botoksu' müjdesi

GAZİANTEP, () - NORVEÇLİ bilim adamlarının 2004 yılında bu yana çeşitli denemeler sonucunda kilo vermede olumlu etkilerine dair onay verdikleri mide botoksu uygulaması Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz, "Botoks bir mikroorganizmanın zehridir. Botoks bildiğiniz gibi görsel olarak ciltte kırışıklıların giderilmesinin yanı sıra bir takım nörolojik rahatsızlıklarda, bacaklarda ve kollarda olmak üzere yaygın olarak kullanılıyor. Son 10-15 yıldır da bariatrik bir girişim olarak mideye de uygulanmaya başlandı. 2004 yılından itibaren hayvanlar üzerinde deneysel amaçlı olarak kullanılan yöntem son zamanlarda Norveç, Kore, ABD gibi ülkelerde çeşitli merkezlerde uygulanarak görülen pozitif sonuçların ardından insanlarda da kullanılmaya başlandı. Çalışmaların ardından mideye yapılan botoksenjeksiyonları ile 5-6 ayda yaklaşık 4-20 kilo kaybedilebildiği saptandı. İşlemin etkisi, açlık ve tokluk üzerinde etkili olan midedeki kas ve sinirler üzerinde oluşan blokaj ile açıklanıyor. Burada hem kas tabakası etkilenerek midenin boşalma süresi uzuyor hem de sinir hücreleri etkilenerek açlık hissi azalıyor" dedi.

Yöntemin kimlere uygulanabileceğine değinen Op. Dr. Emin Yılmaz, "Mide botoksu özellikle cerrahi girişimlerden korkan insanlar için çok iyi bir seçenek. Diyet konusunda sıkıntı yaşayan, diyette ciddi anlamda uyumsuzluk gösteren, diyetle yıldızı bir türlü barışmayan insanlar bu teknik için ideal hasta grubunu oluşturuyorlar. Sağlık problemleri olup kilo verme konusunda sürekli başarısız olanlar için de önerilebilecek bir yöntem. Bu olay diyet uyumunu belirgin derecede arttırıyor" şeklinde konuştu.

İşlemin uygulama şekline değinen Op. Dr. Emin Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Gastroskopi işlemi yaptıktan sonra eğer midede ciddi bir problem yoksa botoks işlemine geçiliyor. Teknik özellikli bir teknik olup gastroskopi yapılırken midenin incelenmesi sırasında yapılan bir işlemdir. Ortalama süresi 20 dakika ile yarım saate arasında değişiyor. Hastanede kalmayı gerektirmiyor. İşlemin ertesi günü işe gidilebiliyor. Tekniğin herhangi bir yan etkisi yok ve hasta aynı gün sosyal yaşantısına geri dönebiliyor. Midenin çok geniş bir alanına enjeksiyon yapılarak mide kaslarının etkisiz hale gelmesi sağlanıyor. Midede kasılmayı sağlayan kaslar bu özelliğini yapamadığı zaman gıdalar midede uzun süre kalabiliyorlar. Normalde karbonhidratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle birlikte alındığı zaman 4-4 buçuk saate boşalabilirken bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 12 saate kadar ilerleyebilmekte. Ayrıca Ghrelin dediğimiz bir açlık hormonu var. Bu hormon en çok midenin fundusundan salgılanmaktadır. Enjeksiyonların bir kısmı bu bölgeye de yapılıyor. Bu enjeksiyon sonrası açlık hormon seviyesi düzeyi de çok ciddi anlamda düşebiliyor. Bu şekilde hastaların iştahları azalarak midedeki tokluk hissi uzuyor. Dolayısı ile hasta kilo vermeye başlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki tüm tekniklerde olduğu bu teknikte de uyum çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenme, aktif bir yaşam ve spor bu uygulamadan sonra hastaların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Dolayısı ile diyetisyenlere de çok büyük rol düşüyor, hastaların periyodik takiplerini onların da sıkı bir şekilde yapmaları gerekiyor."

Mide rahatsızlıklarının mevcut olması durumunda tekniğin uygulanmadığına dikkat çeken Op. Dr. Emin Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknik herkese uygulanabilecek yan etkisiz bir teknik. Ancak botoks alerjisi olanlarda, mide ülseri, gastrit, on iki parmak bağırsağı ülseri gibi durumlarda uygulanması önerilmiyor ve öncelikle bu problemin düzeltilmesi gerekiyor. Bu nedenlerle gastroskopi ile işlem öncesi mutlaka midenin değerlendirilmesi gerekir. İşlem sonrası çok sık olmayarak bulantı, şişkinlik şikayetleri olabiliyor. Botoks işleminden sonra ilk 6 aylık sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir. Botoksun etki süresi ortalama 4-6 ay kadar. Bundan sonraki süreçte botoksun tekrarlanıp tekrarlaması hastanın genel durumuna bağlı olarak gelişiyor. Mesela 75-80 kiloluk bir hastanın bu sürede 10-15 kilo vermesi mümkün bu da 6 ay sonunda ideal kilosuna ulaştı anlamına gelir. Sağlık problemleri de düzeldi ise botoksun yenilenmesine gerek duyulmaz ancak diyet ve spor programını devam ettirmesi istenir. 6 aylık süreçten sonra bir miktar daha kilo kaybına ihtiyaç olduğu düşünülürse ve yapılan teknikten başarı elde edilmişse botoks tekrar edilebilir. Literatür bilgilerinde 3 seansa kadar öneriliyor. Biz burada hasta ile beraber karar veriyoruz. Hasta diyette uyumluysa ve mevcut 6 aylık süreci iyi değerlendirdiyse uzun süreli tokluğu kendisine oluşturduğu değişikliklerden yakınmıyor ise bu süreci uzatabiliyoruz."

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