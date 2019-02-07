Obezite Akademisi hayata geçiyor

Muammer İRTEM/BURSA,()-MEDİCANA Bursa Hastanesi tarafından sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek için çağımızın hastalığı obezite ile mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmak amacıyla ‘’ Obezite Akademisi ‘’ hayata geçiriliyor.

Akademinin amacı; çağın hastalığı obeziteye vurgu yaparak bireyleri sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve fiziksel aktiviteye yönlendirerek gelecekte oluşabilecek obez olma riskini en aza indirmektir.

Bir diğer amacı da; obezite hastalığı ile mücadele eden hastaları uzman hekimler rehberliğinde yeni yaşam biçimlerine motive etmektir.

Hastalara sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla sağlıklı yaşamın ‘’ hayat tarzı’’ olarak benimsetilmesini sağlamak ve obeziteye dikkat çekmek amacıyla Obezite Akademisi projesini gerçekleştirdiklerini belirten Medicana Bursa Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin,’’ Şubat ayında hayata geçirilecek olan Obezite Akademisi her ay düzenli olarak devam edecek.Obezite Akademisi projesi çeşitli seminer ve etkinlik programlarından oluşacak. 1 yıl boyunca devam edecek olan projedeGenel Cerrahi Uzmanı, Psikolog, Psikiyatri Uzmanı, Endokrinoloji Uzmanı, Plastik Estetik ve Rekonstüriftif Cerrahi Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gastroenteroloji Uzmanı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Sportif danışman ve Diyetisyenlerin seminerleri dışında, hastaları fiziksel aktiviteye yönlendirecek sportif aktivite etkinliği, onların motivasyonunu yükseltmek için karaoke ve bowling etkinliği yapılacaktır.

Ayrıca toplumda sanatsal alanda farkındalık yaratmak amaçlı Obezite Farkındalık fotoğraf sergisi de yer alacaktır. Medicana Bursa Hastanesi olarak bireyin ve toplumun sağlığının korunması hastalıkların önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk bilincimizi daima taşımaktayız.‘’Sağlığı korumak, tedavi etmekten daha az maliyetlidir’’ mottosuyla koruyucu hekimliğe dikkat çekmek amacıyla da Obezite Akademisi projesini başlatmak istedik. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak bu tür projelerin sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur projelerin en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz’’ dedi.

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