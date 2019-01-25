O arsa açık spor aktivite merkezi olacak

İZMİR'in Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'ndeki, Belediyeye ait 22 bin metrekarelik arsanın tamanının açık spor aktivite merkezi olarak değerlendirileceği bildirildi.

AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Okulları bünyesinde kurs gören öğrenci ve velileriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, Torbalı'da ilk öğretim çağında 40 bin civarında öğrenci olduğunu belirten Belediye Başkanı Görmez, "Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için çok sayıda spor aktivite alanı kurduk. En büyük olanına ise yakında başlayacağız" dedi.

İlçedeki en değerli arsalardan biri olarak bilinen Muratbey Mahallesi'ndeki 22 bin metrekarelik alanın tamamında açık spor aktivite merkezi kuracaklarını belirten Belediye Görmez, "Burası birçok dalda sporun yapılabileceği muhteşem bir yer olacak. İlçenin tam merkezinde gençlerimize çok önemli bir hizmet sunacağız. Halen 14 ayrı branşta 2 bin dolayında çocuğumuz kurslardan yararlanıyor. Alpkent, Ertuğrul ve Torbalı Mahalleri'nin tam merkezinde de toplam 25 bin metrekarelik alanda yine gençlerimiz için çok özel bir proje hazırladık. Yağışlar nedeniyle projede bir gecikme yaşandı. Burada da amfitiyatro, bisiklet ve yürüyüş yolları olacak. Ayrancılar Gençlik Merkezi tamamlandı. 6 kilometre uzunluğunda 5 bisiklet ve yürüyüş yolu yaptık. Tenis kortu, 15 basketbol, 6 futbol halı sahası, 100'ün üzerinde çocuk oyun alanı, Torbalı Eğitim Vakfı (TOREV) gibi çok önemli projeleri hayata geçirdik. Torbalı'nın önceliği gençlik. Okula devam eden 40 bin dolayında evladımız var. Bu sayı her yıl önemli oranda artıyor. O yüzden okul yapımı seferberliği başlattık. 25 okul bu beş yıllık hizmet süremizde projelendirildi" dedi.

'DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Torbalı Belediyesi olarak sanat ve spora her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Görmez, "Göreve gelir gelmez kurduğumuz Kültür, Sanat ve Spor Okulları'nda bugüne kadar binlerce öğrencimize ücretsiz kurs verdik. 2015 yılından bu yana 768 lisanlı sporcu yetiştirdik. Şu an farklı kategorilerde, 20 ayrı ligde mücadele eden 20 ayrı takımımız bulunmakta. Yetiştirdiğimiz milli sporcularımızla dünya çapında başarılar elde ettik. Gençlerimiz birçok turnuvada dereceye girerek göğsümüzü kabarttı" diye konuştu.

TORBALI (İzmir), ()

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