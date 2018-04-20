NZO'dan NTO'ya ziyaret

NİZİP Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz ve beraberindeki heyet Nizip Ticaret Odası’nda yapılan seçimler sonucu yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özyurt “Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da kurumlar arasında uyum içerisinde birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Gerçekleşen ziyarette ilgili bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt şunları söyledi; “Nizip Ziraat Odası’nın çok değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine odamıza yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Özyurt; ”İlçemiz için uyum içinde çalışan bu iki kurum dün olduğu gibi bundan sonrada ortak akılla çalışmalarına devam edecektir. Üretim ve istihdamın arttırılması için uluslararası pazarların etkin aktörleri arasında yerimizi almaya ve yeni pazarlar oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz ise “Yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulunu ve meclis üyelerini tebrik etmek amacıyla Nizip Ticaret Odamıza ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Yapılan seçimlerin Nizip’e ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yeni dönemde de Nizip Ticaret Odası ile el ele vererek her türlü konuda istişare ederek Memleketimizin gelişmesi için ortak çaba göstereceğiz” dedi. Ziyarete Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Nizip Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×