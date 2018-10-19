Nusret Tatbikatı'nı yapan komutanlardan anlamlı ziyaret

EGE Denizi'nde gerçekleşen 2018 yılı 'Nusret Davet Tatbikatı'na katılan 4'ü Türk, 2'si konuk NATO ülkelerinin gemi komutanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, Eğitim Filotillası Komodoru Dz.Albay Erol Küçük, 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru Dz. Alb. Nuri Ecet, 2. Arama Tarama Komodoru Dz .Alb. Okan Gündoğdu ile SNMCMG-2 Komodoru Albay Frank Maginisky ve Kurmay Yarbay Georgios Polychroins hazır bulundu. Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Veyisoğlu, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söylerken Alman Albay Frank Maginisky ise İzmir'e 3'üncü kez gelme fırsatını yakaladığını belirterek "İzmir Limanı, NATO için çok değerli. İzmir de çok güzel bir kent; etkilenmemek imkansız" diye konuştu. Mayın Filo Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu ve SNMCMG-2 Komodoru Albay Frank Maginisky, ziyaret sırasında Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'a birlik şiltlerini takdim etti.

İZMİR, ()

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