Nusaybin'de yardıma muhtaç ailenin evi yenilendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yardıma muhtaç 12 kişilik ailenin evi, belediyenin girişimleriyle onarılarak yenilendi.

Nusaybin Belediyesi, Çağlayan Sokak'ta ikamet eden 12 kişilik ailenin maddi ihtiyaçlarını giderdi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar tarafından verilen talimat üzerine belediye ekiplerince aile ziyaret edilerek ihtiyaçları tespit edildi. Belediyenin girişimleriyle ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firması aileye nakdi yardımın yanı sıra evin içerisi ile dışını boya yaparak, halı, kanepe, elektrikli sobası, su ısıtıcısı, buzdolabı, çamaşır makinesi hediye ederek mutfak tezgahını onardı.

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