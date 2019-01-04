Nusaybin'de itfaiye vatandaşlara su taşıdı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 gün önce içme suyu hattı borusunun patlamasıyla kesinti yaşanması üzerine bazı evlere itfaiye aracıyla su taşındı.

Nusaybin ilçesindeki Beyazu mevkiinde 2 gün önce su isale hattı borusu patlamadı. Su borusunun patlaması sonucu Mardin merkez ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde su kesintisi yaşandı. Nusaybin ilçe merkezinde susuz kalanların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İftaiye ekiplerinin tanker ile taşıdıkları içme suyunu vatandaşlar, bidonlara doldurarak evlerine taşıdı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, dün gece saatlerinde yaptıkları çalışmalarla su borusundaki arızanın giderilmesiyle Nusaybin'e su verilme başlandı.

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