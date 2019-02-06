Nusaybin'de Hububat Ticaret Merkezi için arazi alındı

MARDİN'in Nusaybin Ticaret Borsası, ilçede Hububat Ticaret Merkezi yapılması için 35 bin metrekarelik arazi satın aldı.

Nusaybin Ticaret Borsası, Hububat Ticaret Merkezi, müzayede salonu, kantar, soğuk hava deposu ve akredite laboratuar kurmak için çok stratejik bir yer olan yeni Nusaybin Sınır Kapısı'nın karşısında 35 bin metrekare arazi satın aldı. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur, alınan araziyi Nusaybin Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde Ticaret Borsası adına tescilledi. Tescil ve tapu işlemlerinden sonra açıklama yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Aktaş, yıllardır yönetim, meclis ve personelleriyle gecesini gündüzüne katarak kurumun menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak tek kuruşunu heba ve israf etmeden biriktirip Nusaybin’imize önemli bir yatırım yapmayı, ilçenin ekonomi, üretim ve istihdamına katkı sağlamak için bu değerli araziyi kendi bütçeleriyle satın aldıklarını belirtti.

'250 KİŞİLİK İSTİHDAM ALANI OLACAK'

Nusaybin Ticaret Borsası'nın stratejik planında önüne koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştirdiğini ifade eden Aktaş, "Bugün yaptığımı işin ve başlatmış olduğumuz adımının haklı gururunu yaşıyor. Bu arazi üzerinde yapılması düşünülen Hububat Ticaret Merkezi, müzayede salonu, akredite laboratuar kantar ve soğuk hava deposu için fizibilite çalışmaları hızlı bir şekilde başlatılacaktır. Arazi üzerinde yapılacak yatırımla çiftçi, üretici ve tüccar buluşup tüm ürünlerini en iyi şekilde kendi ilçelerinde değerlendirebilecekler. Nusaybin Ticaret Borsası yapılacak proje ile yaklaşık 250 kişi istihdam edilebilecek olup bu arazinin yetmesi halinde daha büyük istihdam yaratacak olan Tekstilkent projesini DİKA ile beraber hayata geçirme düşüncesinde bulunuyoruz. Nusaybin Ticaret Borsası olarak ilçemizin kalkınması ve tüm eksiklerinin gidermesi için geçmişte olduğu gibi bugün de tüm yönetimi ile elini taşın altına koyup bu ciddi yatırımı değerli Nusaybin halkımıza kazandırıyoruz. Ticaret Borsası olarak yaptığımız yatırımın ilk adımını attık. Halkımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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