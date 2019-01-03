Nusaybin'de hububat analiz laboratuvarı açıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MANDİN Nusaybin Ticaret Borsası, çiftçilerin hububat analizi yapmaların sağlayacak laboratuvarı hizmete açtı.

​Nusaybin Ticaret Borsası tarafından yapılan hububat analiz laboratuvarı, AK Parti Mardin Milletvekili, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, ilçede hububat analiz laboratuarı olmadığı için çiftçilerin analiz için başka il ve ilçelere gitmek zorunda kaldığını dile getirerek, "Biz de çiftçilerimizin bu mağduriyetlerini gidermek için Nusaybin’de hububat analiz laboratuarının kurulmasına karar verdik. Hububat analiz laboratuarının açılmasında emeği geçen ve bugün açılışta bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hububat analiz laboratuvarında buğday, arpa, mısır, çavdar, soya ve yulaf gibi ürünlerin rutubet, protein, gluten ve hektolitre olmak üzere besin değerlerinin analizi yapılacağı belirtildi.

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