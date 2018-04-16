Nurdağı'nda 'Zeytin Dalı Futbol Turnuvası'

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Zeytin Dalı Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen kurum ve okulların katıldığı 'Zeytin Dalı Futbol Turnuvası'na 18 takım katıldı. Kurayla belirlenen ve 4 grupta oluşan turnuvanın ilk maçı Yavuz Selim Mahallesi ile Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu arasındaki karşılaşma Kaymakam Lokma Düzgün'ün vuruşuyla başladı. Eleme usulü oynanacak turnuvanın ilk maçını 8-4 farkla Yavuz Selim Mahallesi kazandı. İki hafta sürecek turnuvanın ilk maçını yedet kulübesinde Kaymakam Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Vahit Sağdıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hilmi Ruhi Mor ve çok sayıda vatandaş izledi.

Turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yapan Kaymakam Lokman Düzgün, her maçın centilmenlik içerisinde dostane kadar zeytin dalı gibi barış içerisinde geçmesini isteyerek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

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