Nurdağı'nda, 'uyuşturucuyla mücadele' toplantısı

Kadir ÇELİK/ NURDAĞI(Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, Kaymakamlık ve Gaziantep Yeşilay işbirliğiyle 'Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirme ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Nurdağı Kaymakamlık Konferans salonunda yapılan 'Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirme ve Değerlendirme' toplantısına Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, Belediye Başkan yardımcısı Ekrem Şentürk, Daire Amirleri, Muhtarlar katıldı.

Kaymakam Lokman Düzgün, Uyuşturucuyla mücadelede 2018 yılını değerlendirerek bu yılda aynı hassasiyetle güvenlik güçlerimizle, tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Muhtarlarımızla uyuşturucuyla mücadele ederek geleceğimizin temsilcisi çocuklarımızı uyuşturucudan koruyarak sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlayacaklarını uyuşturucuyla mücadeledemize katkı sağlayan ve sağlayacak herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Fatih Tamer ise, slayt eşliğinde Yeşilay olarak Milli Eğitim ile yapılan protokol çerçevesinde Anaokulu ve İlkokullara ayrı,liselerde ise farklı başlıklarda uyuşturucu ile ilgili eğitimler verdiklerini 'Yeşilay elçileri' projesiyle muhtar ve mahalle bakkallarımızı birer elçi olmasını sağlayarak etkin olmayı amaçlanıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI