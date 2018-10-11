Nurdağı'nda 'Sıfır Atık Projesi' hayata geçti

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' hayata geçirildi.

İlçe Kaymakamlığı binasında düzenlenen 'Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirilmesi konulu programa; Kaymakam Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve daire amirleri katıldı. Atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarda seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda kağıt, cam, metal, plastik ve pil atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle ilçede bulunan tüm kamu binalarına ve okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Kaymakam Lokman Düzgün, "Daha yeşil, daha temiz bir dünya için, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni ilçemizde de hayata geçirdik. Üzerinde bilgilendirici bilgilerinde yer aldığı ayrıştırma kutularını kamu kurumlarımıza ve okullarımıza yerleştirdik" dedi.

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