Nurdağı'nda Okuryazarlık toplantısı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tarafından başlatılan 'Okuryazarlık' seferberliği kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Nurdağı Çok programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Göçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gögebakan, muhtarlar, Okuryazarlık Komisyonu üyeleri ve okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, "Okuma-yazma sorunu hepimizin ortak meselesi olmakla beraber işbirliği yaparak yapılan çalışma sonucunda bugün itibarıyla 647 kursiyere okuma-yazma eğitimi verildi. Birlikte çalışarak bu sayıyı 1000'e çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

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