Nurdağı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, 19 Ekim Muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen Törene; Kaymakam Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Göğebakan tarafından yapıldı.Kaymakam Düzgün ve Muhtarlar daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi.

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