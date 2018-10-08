Nurdağı'nda market denetimi

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri işbirliğiyle marketlerde fiyat etiketi denetimi sürüyor.İlçe'de halkın suni fiyat artışları, etiket uygulamaları, son kullanma tarihi geçmiş ürünleriyle karşı karşıya kalmalarını önlemek amacıyla market ve alışveriş merkezleri denetimler sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri iş birliğiyle özellikle suni fiyat artışları, etiket uygulamaları incelenirken, ruhsat ve hijyen konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan ve eksikleri olan işletmeler ikaz edilerek, sonraki denetimlerde aynı eksikliklerle karşılaşılması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı konusunda uyarıldı.

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