Nurdağı'nda, 'İşaret Dili' kursu

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve GASMEK işbirliğiyle işitme engelli vatandaşların daha rahat iletişime geçebilmesi için ' İşaret dili 'kursu açtı.

Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile GASMEK kurs Merkezi işbirliğiyle ücretsiz açılan işaret dili kursu vatandaşlardan ilgi gördü.

Halk Eğitim bünyesindeki salonda verilen kursta kursiyerlere, işaret anlamları, işaret ve beden dili ilişkisi, işaret dili genel özellikleri, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor.120 saatlik eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere milli eğitim onaylı sertifika verilecek.

Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Göçer,"İşitme engellileri daha iyi anlama farkında lığını oluşturmak amacıyla açılan kursumuza katılan kursiyerlerimize başarılar dilerim" dedi.

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