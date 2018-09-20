Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, 2018- 2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Nurdağı Hükümet Konağı Önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Fatih Ortaokulu salonunda devam etti. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Belediye Başkan vekili Ekrem Şentürk, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Okul Müdürleri, öğretmenler, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Program İstiklal Marşının okunması ile başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ile öğrenciler tarafından şiir okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım yaptı. Yıldırım, "Bu yıl 9 bin 250 öğrenci, 554 öğretmen, 51 okul eğitim göreceğini, bizim geleceğimiz olan Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz yavrularımız yeni eğitim öğretim yılıyla geleceğe adım atacaklardır. Bizlerde öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi yerli, milli ve dini değerlere bağlı olarak yetiştirmek olacaktır hedefimiz" dedi.

Öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'a çiçek takdim etmesiyle program sona erdi.

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