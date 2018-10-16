Nurdağı'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 2'nci kilometresindeki Karaölmez deresi mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep yönüne ilerleyen E.K. yönetimindeki 27 AAD 840 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Y.K.'nın kullandığı 27 ABF 664 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bir araç takla atarken sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan M.G. ve T.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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