Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi ailelere ev

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yıkılmak üzere olan evde yaşayan 2 ihtiyaç sahibi aileye ev yaptırıldı.

Kaymakamlık, ilçenin Karaburç ve Kırkpınar Mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin kaldığı evlerin sağlıklı olmadığını tespit etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle ihtiyaç sahibi iki aileye yeni konut yaptırıp, yeni eşyalar alındı. İsimleri açıklanmayan iki muhtaç aileye evleri Kaymakam Lokman Düzgün tarafından teslim edildi.

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