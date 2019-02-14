Nurdağı'nda emekliye ayrılan eğitimcilere veda yemeği

GAZİANTEP’in Nurdağı elçesinde, emekliye ayrılan 2 öğretmen için veda yemeği düzenlendi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde idarecilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunarak emekli olan Kenan Sarıyıldırım ve Kemal Kılınç için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım,"Emekli olan Kenan Sarıyıldırım ve Kemal Kılınç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum" diyerek plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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