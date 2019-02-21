Nurdağı'nda anneleri ölen yavru köpeklere itfaiyeciler bakıyor

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, anneleri ölen 3 yavru köpeğe itfaiye görevlileri sahip çıktı.

İlçeye bağlı Aslanlı Beli Ormanlık alanda 5 köpekle birlikte zehirlenerek öldürülülen köpeğin 3 yavrusuna ölmek üzereyken fark eden itfaiye ekipleri sahip çıktı. Amaçlarının can kurtarmak olduğunu belirten itfaiye görevlileri ellerinde geldiğince sokak köpeklerine bakmaya çalıştıklarını söylediler. Köpeklerin bakımını üstlenen itfaiye eri, "Yavruların anneleri geçtiğimiz günlerde zehirlenerek öldürüldü. Bizde İtfaiyeciler olarak 3 yavru sokak köpeğine sahip çıkarak beslmeye başladık. Çünkü onlarda bir can taşıyor" dedi.

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