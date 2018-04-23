Nurdağı'nda 23 Nisan kutlandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Nurdağı Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelen sunumuyla başlayan kutlamalar Şehit Astsubay İbrahim Ateş İlkokulu bahçesinde devam etti. Balon ve bayraklarla süslenen okul bahçesindeki Kutlamaya Kaymakam Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Halkoyunları kıyafetli Anasını öğrencilerine çiçek takdimiyle başlayan ve öğrencilerin birbirinden güzel hazırladıkları gösterilerle devam etti.kutlama esnasında yapılan yarışmalarda ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa,madalyon ve çeşitli hediyeler verildi.

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