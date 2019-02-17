Num Num partide buluştular

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir alışveriş merkeziyle AntalyaFace Dergisi işbirliğiyle düzenlenen Num Num parti, iş insanlarını buluşturdu.

Agora Alışveriş Merkezi'nde, Num Num Cafe & Restaurant ve AntalyaFace Dergisi işbirliğiyle Num Num parti düzenlendi. Dünya mutfağının seçkin lezzetleri ve farklı ambiyansıyla dikkat çeken partiye, iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. 'Şubat ayında en çok sevmeniz gereken kişiyi hatırlatmak istedik' sloganıyla hazırlanan davette konuklar, ışıklı salıncak ve atlı karıncada fotoğraf çektirdi.

Gecede çekilen fotoğraflar, #agoradapartivar #sevkendini #antalyaface #numnum hashtagleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gece DJ Tuluğ'un canlı performansıyla devam etti.

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