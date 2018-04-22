Nükleer Karşıtı Platform üyeleri Sinop'ta bir araya geldi

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'ta Çernobil felaketinin 32'nci yılında toplanan vatandaşlar nükleer karşıtı eylem ve basın açıklaması düzenledi.

Sinop Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen ve basın açıklaması yapan Nükleer Karşıtı Platform üyelerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ile vatandaşlar destek verdi. Platform üyeleri adına konuşan Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Kayhan Konukçu, "'Sinop Nükleer Santral İstemiyor' temalı miting yasaklanmıştır. Bu kapsamda dün, yani 21 Nisan 2018 günü Sinop Belediyesi Yaşlılar Evi yerleşkesinde yapmayı planladığımız Japonya’dan gelen Fukuşima tanığı konuğumuz Masumi Kowata, Nükleer Fizikçi Prof.Dr Hayrettin Kılıç ve yerel NKP üyelerinden arkadaşlarımızın panelist olarak katılacağı, 'Çernobil’den Fukuşima’ya Nükleer Santraller Gerçeği' konulu panelimiz de İçişleri Bakanlığı talimatıyla OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. Bu nedenle bugün dostlarımızla bu alandayız. Türkiye’nin her yerinden bize destek veren dostlarımız da eş zamanlı olarak bulundukları şehirlerde basın açıklamaları gerçekleştirmek suretiyle sokağa çıkmış bulunuyor. Yasaklardan korkmuyoruz ve yılmayacağız. Yine bugün, burada dostlarımızla alanlardayız. Her zaman da alanlarda olacağız. Sinop'ta Nükleer Santral yaptırmayacağız" dedi.

Geniş güvenlik önlemleri altına gerçekleşen eylem sonrası katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı.

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