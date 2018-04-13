Nüfus Müdürü Eroğul'dan teşekkür ziyareti

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Fatma Şengül Eroğul, personel desteği veren İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç ile Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Fatma Şengül Eroğul, pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlerin nüfus müdürlüklerine devredilmesinden sonra iş yükünün attığını ifade etti.2 Nisan 2018 tarihinden beri bu işlemleri de yürüttüklerini kaydeden Eroğul, Finike Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç ile Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş'ı makamında ziyaret ederek işlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla personel desteği verdikleri için teşekkür etti.

Konuya ilişkin bilgi aktaran Müdür Eroğul, “29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı resmi gazete yayımlanan 676 sayılı kanunname ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle Nüfus ve Vatandaşları Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir. Pasaport, kimlik ve ehliyet sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlarımız Nüfus Müdürlüğüne gelmeden önce mutlaka değerli kağıt harç bedelini vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıp makbuzlarıyla gelmeleri gerekmektedir" dedi.

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