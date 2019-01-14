Nüfus Müdürlüğünden biyometrik fotoğraf uyarısı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü kimlik katlarında kullanılan biyometrik fotoğrafların standartlara uygun olması gerektiği uyarısında bulundu.

Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, T.C. Kimlik Kartı, sürücü belgeleri ile pasaport işlemlerinde kullanılan biyometrik fotoğrafların standartlara uymaması ve kalitesinin düşük olması sebebiyle belgelerin basılamadığını ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı açıkladı. Açıklamada, "Bu tür sıkıntıların yaşanmaması açısından fotoğrafların kalitesi ve standardıyla ilgili Esnaf Odası ile görüşülerek fotoğraf stüdyolarının bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri, ICAO tarafından belirlenen standartlara uygun çekim yaptırmaları ve fotoğrafçılara yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.

ICAO tarafından belirlenen standartlar hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı.

"Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. Ebatı 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır, kişi tarafından en son halini göstermesi bakımından son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır."

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