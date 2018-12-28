Nüfus çalışanlarının sorunları masaya yatırıldı

MERSİN, () - MERSİN merkezli E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, sendikanın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'i ziyaret etti. Erdil'e nüfus müdürlüklerindeki personellerin sorunları anlatıldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yayınlayan Ali Kart, "Şuana kadar 32 milyona yakın çipli kimlik dağıtımı yapıldı. Daha 50 milyon kişiye çipli kimlik verilmesi beklenirken, kurum yoğunluğu hat safhadadır. Halkımızdan isteğimiz, nüfus müdürlüklerine akın etmemeleridir. Tüm ülkeye çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda da sürecektir. Nüfus müdürlüğüne devir işleminden sonra 3 milyon civarında sürücü belgesi ve 1.3 milyona yakın pasaport işlemi alınmıştır" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil'e bir dizi öneri sunduklarını aktaran Kart, "Nüfus çalışanlarına 500 TL ek ödeme verilmesi, nüfus çalışanlarının fazla çalışma saat ücretinin, '3 katını aşmamak' ifadesi yerine '5 katını aşmamak' şeklinde düzeltilmesi, ek olarak 3 bin personel alımı daha yapılması, nüfus personeline yıpranma hakkı verilerek 3600 ek göstergeden faydalandırılması gibi birçok konuda öneri sunduk" ifadesini kullandı.



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