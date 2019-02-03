NTO ile Bulancak TSO kardeş oldu

GAZİANTEP, () - NİZİP Ticaret Odası (NTO) ile Giresun'un ilçesi olan Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası arasında ki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kardeş oda protokolü imzalanıyor.

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, odalarının işbirliğiyle hareket etmelerinin karşılıklı olarak hizmet standartlarını artırdığını ve işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetlere imza atıldığını ifade etti.

Nizip Ticaret Odası ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla kardeş oda protokolü imzalanacağını belirten Özyurt, "Karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlayarak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenleyerek bölgelerimiz adına koordinasyon ve işbirliği anlamında her iki odaya da fayda sağlamayı planlıyoruz. Şunu da belirtmek isteri ki 2012 yılında başlattığımız 'Kardeş Oda Protokolü' çalışmalarımız birçok oda ve borsaya örnek olmuştur. Odamız çeşitli sektörlere hizmet sunmakla birlikte ve hizmet kalitesini 'Sürekli Öğren, Geliş ve Değiş' sloganıyla uygulamakta olup, ilçemizin sanayi ve ticaretinin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel gelişiminde de rol model olmuştur. 'Gücümüz Gücünüz, Gücünüz Gücümüz' felsefesiyle güç birliğiyle yapacağımız faaliyetler ve projelerin hem kısa hem de uzun vadede etkilerini göstereceğine inancımız sonsuzdur. Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda olmamızın her iki oda ve ilçeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI