NTO'dan Enflasyonla Mücadeleye Destek çağrısı

NİZİP (Gaziantep),()- NİZİP Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 'Nizip Ticaret Odası üyelerini 'Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye' destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke gelinde 'İndirim Kampanyası' başlatıldığını belirten NTO Başkanı Mehmet Özyurt, "Üyelerimizin bu mücadeleye destek olacaklarına inancımız tamdır" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Enflasyonla Mücadele programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin en önemli işbirlikçisi olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti:

“Türkiye’nin yeni ekonomi programında, temel politikaların kurgulandığı alanların en başında enflasyon ile mücadele gelmektedir. Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidiş, yüksek enflasyona neden olmuştur. Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekûn Mücadele ihtiyacını doğurmuştur. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu program, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında yer alan Odalarımız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, üyelerimizin ürettikleri ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı sayesinde geniş kapsamlı bir dayanışma ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yoktur. Enflasyonla mücadele kapsamında sattıkları ürünlerde indirim yapacak ve kampanyaya destek olacak üyelerimizin 19 Ekim 2018 Cuma Gününe kadar Web sitemizde (www.nto.org.tr ) bulunan dilekçeyi doldurarak bildirmelerini rica ediyoruz. Nizip Ticaret Odası ve iş dünyası olarak Devletimiz ve Türk özel sektörünün el ele vererek ülkemizin geleceği için, Enflasyonla Mücadele Programı’nı destekliyor, bu mücadeleye destek olacak üyelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz.”

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