NTO'da, 'İkinci el taşıt ticareti' semineri

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret İl Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Odası (NTO) işbirliği ile Nizip Ticaret Odası Meclis toplantı salonunda 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti' semineri düzenlendi.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, “Bugün bu semineri düzenleme amacımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında yayımlanan yönetmelik ile ilgili üyelerimizin doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir" dedi.

Yayımlanan yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretine düzenleme yapıldığını belirten NTO Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı ise İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ile alakalı yoğun bir sürece girdiklerini belirterek, "Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İl müdürlüğü olarak amacımız sektörümüzü en doğru bir şekilde bilgilendirerek, yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi alım sürecinde yaşanabilecek sorunlara çözün bulmaktır. İkinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan firmalar ve çalışanlarının Gaziantep İl Ticaret Müdürlüğü'nden "Yetki Belgesi" almaları da gerekmektedir. Ben bu vesile ile toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen ve ev sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası’na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı tarafından katılımcılara sunum yapıldı. Düzenlenen seminere Nizip Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Kök, NTO Meclis Üyeleri Müslüm Aksoy, İbrahim Demir ve çok sayıda sektör temsilcisi de katıldı.

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