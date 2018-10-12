NTO'da İkinci El Araç Alım Satım Mesleki Yeterlilik Sınavı

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. ve Nizip Ticaret Odası arasında yapılan protokol kapsamında ikinci el araç alım-satımı yapan firma sahipleri için mesleki yeterlilik sınavları düzenleniyor.

“Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleğinde de gerçekleşen sınavlar da adaylar, motorlu kara taşıtı satın alma işlemleri, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemlerini içeren uygulamalı ve yazılı sınav da ter döküyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilirken, hali hazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için de sınavlar yapılmaya başlandı.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavı, TOBB MEYBEM tarafından yapılmakta olduğunu belirten Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu şunları ifade etti: “Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Teorik sınavlar odamızın toplantı salonunda, uygulamalı sınavlar ise alanı uygun olan TOBB MEYBEM tarafından onay verilmiş olan Odamız Meclis Üyesi İbrahim Demir - Demir Oto Galeri firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, 'MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacaklardır. Özellikle altını çizmekte fayda gördüğümüz diğer bir husus, İl Ticaret Müdürlükleri mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere Yetki Belgesi vermeyecekler, Noterler ise, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul etmeyecektir. Bu hususta firmalarımızın bilgi edinmelerini ve konunun hassasiyetine özen göstermelerini istiyoruz” dedi.

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