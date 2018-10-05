NTO'da, 'Dış Ticaret' semineri

GAZİANTEP, () - Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin organizasyonuyla Nizip Ticaret Odası (NTO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Semineri düzenlendi.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Bekir Karabacak, "İlçemiz sanayisi ve ticareti ile özdeşleşmiş bir şehir olmasından dolayı ihracat yapan ve yapacak olan firmalarımızın bu seminerden maksimum derecede fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu seminer ilçe olarak sadece Nizip'te yapılmaktadır. Nizip Ticaret Odası olarak bu ve buna benzer faaliyetlerimiz ile ihracatçı firma sayımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz. Bu seminerin gerçekleşmesinde katkı sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne, seminerimize değerli sunumlarıyla katkı sağlayan Ticaret Bakanlığı ve Türk Eximbank uzmanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Halise Büşra Ünsal tarafından 'İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği', Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış tarafından 'İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim' ve Türk EXIMBANK Gaziantep Müdürlüğü Uzmanları Hasan Hocaoğlu ve Hasan Aydın tarafından 'Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları' sunum yaptı.

Soruların cevaplanması ile son bulan seminere NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaya, Nizip Ticaret Odası Meclis Üyeleri İbrahim Özkaya ve Kenan Özdemir, muhasebeciler, sanayici ve işadamları ve çok sayıda firma temsilcisi de katıldı.

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