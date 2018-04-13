NTO Başkanlarından kandil kutlaması

NİZİP Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkanlar mesajında, "Miraç Kandili, insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı kandil gecelerinden biridir. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilimizin, sevgi ve birlik hislerimizi kuvvetlendirmesini diliyor, tüm İslam Aleminin Miraç Kandilini kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız" dediler.FOTOĞRAFLI