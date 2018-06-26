NTO Başkanı Özyurt'tan seçim değerlendirmesi

NİZİP Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin Türkiye’de başarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerini tebrik ederek sağlanan siyasi istikrarın piyasalara yansıması, büyümenin devamı, üretim ve istihdamın artmasına buna bağlı olarak ihracattın gelişmesini temenni etti.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yüksek bir katılım sonucu gerçekleştirilerek ülkede bir demokrasi şöleninin yaşandığını ifade eden Özyurt, yaptığı açıklamada, son aylarda ülke olarak ekonomide sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ancak seçimin tamamlanmasıyla birlikte bu sürecin son bulacağına dair umutlarının yüksek olduğunu belirtti. Seçim sabahı dolar ve avronun düşüşe geçtiğini ve piyasaların güveni onayladığını vurgulayan Özyurt, Türkiye’nin en kısa zamanda eskisinden daha iyi yerlerde olacağına inandığını dile getirdi.

Sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getirenleri de kutlayan Özyurt, Türk halkının istikrarın devam etmesinden yana karar aldığını ifade etti. Herkesin karara saygı duymasını isteyen Özyurt, şöyle devam etti:

"Türk seçim tarihinde yüksek katılımlı bir oylamaya şahitlik ettik. Halkımız sandığa gitti ve kararını verdi. Bundan sonra seçimi unutup ülkemizin kalkınması için çalışmaya, üretmeye ve projeler geliştirmeye odaklanmalıyız. Bu saatten sonra tüm partiler ve bu partilere gönül verenlerin ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepimizin ortak paydası Türkiye" dedi. Türkiye’nin bugünden tezi yok vites yükseltmek zorunda olduğuna dikkati çeken Özyurt, 2023 hedeflerine ulaşmak için bunun şart olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×