NTO Başkanı Özyurt: Nizip’in kalkınması için işbirliğimiz devam edecek

NİZİP Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt ve yönetim kurulu üyeleri, Nizip Ziraat Odası olağan genel kurulunda Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Sıddık Durmaz’ a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden göreve seçilen Sıddık Durmaz, Yönetim ve Meclis üyelerini tebrik eden Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "Öncelikle gerçekleşen seçimin bir kardeşlik havası içerisinde yürütüldüğü için her iki adaya da teşekkür ederim" dedi.

Nizip Ziraat Odası ile geçmişte olduğu gibi bundan sonra da işbirliklerinin devam edeceğini vurgulayan Özyurt şunları söyledi:

"İnşallah Ziraat Odası’nda kardeşlik içerisinde yapılan bu seçimin bundan sonra yapılacak seçimlere de örnek teşkil eder. Önceki dönemde olduğu gibi hep beraber Nizip’in ve Ülkemizin faydasına olan işlerde sizle çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim. İnşallah el ele vererek memleketin gelişmesi adına sanayimizin, üretimimizin, çiftçimizin ve ziraatımızın gelişmesi adına ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçeve içerisinde şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim."

NTO ile ayrım yapmadan sekiz yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, "Sivil toplum örgütleriyle ortak amacımız Nizip’e hizmet olduğu için bütün çekişmeleri bir kenara bırakarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarete Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah Altınbaş, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri de katıldı.

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