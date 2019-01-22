NTO Başkanı Özyurt, Ekonomi Şurası'nda

GAZİANTEP, () - TÜRKİYE Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen ekonomi şurasına Gaziantep bölgesi oda ve borsa başkanları ile birlikte Nizip Ticaret Odası'nı temsilen Başkan Mehmet Özyurt katıldı. Oda ve borsa başkanlarının, tüm ülkede ve yerelde hangi ekonomik sıkıntıları yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şuradan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz. Elbette, bizler için en önemli teşvik, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "İş ve yatırım ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya yükselmiş olduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek başladı.

Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın yapıldığı salonda attığını belirten Erdoğan, "Biz şimdiye kadar ekonominin mimarisini hep buradaki hazirun ile istişare içinde inşa ettik. Hiçbir zaman 'biz yaptık oldu' demedik. Yeri geldi kendi gönül dünyamıza sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi buradaki istişareden çıktığı için atmaktan çekinmedik. 'Önce millet, önce memleket' ifadesi bizim için bir seçim sloganı değil, hayat felsefemizin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılanların aynı zamanda şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna değinen Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz, piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, şehirlerinize ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur" dedi.

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